«Тамбов» подал иск о банкротстве

Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала иск в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК «Тамбов», сообщается в картотеке суда.

«Кредитор - ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области, должник - НП «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области. Исковое заявление о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ «О несостоятельности»). Сумма исковых требований - 322 449 677,52 руб.», - указано в карточке.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сделает все возможное, чтобы сохранить клуб. Лига готова оказать тамбовчанам материальную помощь. Кроме того, некоторые российские клубы согласились отпустить своих футболистов в «Тамбов» на правах аренды на выгодных условиях.

Добавим, что команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав в 19 турах 13 очков.