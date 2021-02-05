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05 февраля 19:48

Станислав Черчесов: Не можем заставить человека вакцинироваться против его воли

24 марта сборная России проведет первый матч отборочной кампании чемпионата мира 2022 года.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сделавший прививку от коронавируса, поделился мнением о том, нужно ли ее делать футболистам.

- Что касается игроков, то здесь важно мнение как их самих, так и клубов, за которые они выступают. Мы не можем заставить человека вакцинироваться против его воли.

Как тренер я, естественно, заинтересован в том, чтобы во время сбора или крупного турнира команда из-за коронавируса не несла потери. Подобные прецеденты уже были и в сентябре, и в октябре, и особенно - в ноябре, - приводит слова Черчесова Sport24.ru.

Напомним, что в конце января главный тренер национальной команды, а также главный врач сборной Эдуард Безуглов, сделали прививки от коронавирусной инфекции.

источник: Sport24.ru
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