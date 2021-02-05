Станислав Черчесов: Не можем заставить человека вакцинироваться против его воли

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сделавший прививку от коронавируса, поделился мнением о том, нужно ли ее делать футболистам.

- Что касается игроков, то здесь важно мнение как их самих, так и клубов, за которые они выступают. Мы не можем заставить человека вакцинироваться против его воли.

Как тренер я, естественно, заинтересован в том, чтобы во время сбора или крупного турнира команда из-за коронавируса не несла потери. Подобные прецеденты уже были и в сентябре, и в октябре, и особенно - в ноябре, - приводит слова Черчесова Sport24.ru.

Напомним, что в конце января главный тренер национальной команды, а также главный врач сборной Эдуард Безуглов, сделали прививки от коронавирусной инфекции.