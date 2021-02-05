«Тамбов» может отозвать иск о банкротстве, если РФС и РПЛ выполнят договоренности

Генеральный директор »Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала информацию о том, что клуб подал иск о банкротстве.

«Да, я подавала заявление о банкротстве 1 февраля. В силу ряда обстоятельств мы молчали об этом. Суд принял к рассмотрению заявление, но мы его еще не отзывали. Если все договоренности с РФС, РПЛ будут воплощены в жизнь, у нас появится источник финансирования, то мы отзовем заявление. Если денег не будет, то, что же поделать, будем банкротиться», - цитирует Коновалову РИА Новости.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сделает все возможное, чтобы сохранить клуб. Лига готова оказать тамбовчанам материальную помощь. Кроме того, некоторые российские клубы согласились отпустить своих футболистов в «Тамбов» на правах аренды на выгодных условиях.

Добавим, что команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав в 19 турах 13 очков.