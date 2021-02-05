Обсуждение ситуации вокруг «Тамбова» с клубами премьер-лиги намечено на 8 февраля

Руководство РПЛ и входящие в нее клубы обсудят ситуацию вокруг «Тамбова» намечено на ближайший понедельник.

- На сегодняшний день нет информации. Ориентировочно, это будет понедельник. Это будет не встреча, а видеоконференция, - сообщила ТАСС генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сделает все возможное, чтобы сохранить клуб. Лига готова оказать тамбовчанам материальную помощь. Также, несколько российских клубов согласились отпустить своих игроков в «Тамбов» на правах аренды.

Добавим, что тамбовская команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав в 19 турах 13 очков.