Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Бухлицкий завершил карьеру

Вижу себя в этом году чемпионом мира, вместе с коллективом. Но в качестве тренера. Я наигрался. Когда выступил на Кубке России, понял что могу. Я восстановился, но.... И «огонь», наверное, пропал или футбол поменялся. Как-то все топчется на одном месте, - рассказал Бухлицкий в интервью Sports.ru.



Напомним, что Бухлицкий - двукратный чемпион мира по пляжному футболу (2011, 2013), двукратный победитель Кубка Европы (2010, 2012) и четырехкратный - Евролиги (2009, 2011, 2013, 2014). В 2017 году после тяжелой травмы он завершал карьеру, однако вернулся в 2020-м, проведя четыре матча в составе саратовской «Десны».