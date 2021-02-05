Криштиану Роналду: 36 лет, невероятно! Такое ощущение, что все началось вчера

Криштиану Роналду поделился эмоциями в свой день рождения.

«36 лет, невероятно! Такое ощущение, что все началось вчера, но это путешествие уже полно приключений и историй, которые нужно запомнить. Мой первый мяч, моя первая команда, мой первый гол... Время летит!

От Мадейры до Лиссабона, от Лиссабона до Манчестера, от Манчестера до Мадрида, от Мадрида до Турина, но, прежде всего, от всего сердца до всего мира... Я отдавал все, что мог, никогда не сдерживался и всегда пытался стать лучше. В ответ вы подарили мне свою любовь и восхищение, свое присутствие и безоговорочную поддержку. И за это я никогда не смогу вас отблагодарить. Я бы не справился без вас.

Отмечая свое 36-летие и 20-летие профессиональной карьеры, сожалею лишь о том, что не могу обещать вам еще 20 лет. Но могу пообещать, что пока буду играть, вы никогда не получите от меня меньше, чем 100 процентов!

Еще раз спасибо за вашу поддержку и добрые пожелания. Это очень много значит для меня, вы все занимает особое место в моем сердце», - написал Роналду в своем инстаграме.