«Фиорентина» проиграла «Интеру» в дебютном матче Кокорина

Яна Хохлова: Загитовой и Медведевой предстоит необычная миссия на Кубке Первого канала

Чемпионка Европы в танцах на льду 2009 года в интервью «Плеймейкеру» поделилась мнением о предстоящем командном турнире фигуристов «Кубок Первого канала», а также высказала свое отношение к проведению чемпионата мира по фигурному катанию без зрителей.