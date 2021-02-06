«Фиорентина» проиграла «Интеру» в дебютном матче Кокорина

Футболисты «Интера» обыграли «Фиорентину» в гостевой встрече 21-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
В составе миланского клуба голами отметались Николо Барелла (31-я минута) и Иван Перишич (52).
Отметим, что на 74-й минуте встречи на поле вышел российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин. Нападающий заменил серба Душана Влаховича.
После этой победы «Интер» набрал 47 очков и возглавил турнирную таблицу серии А. «Фиорентины» с 22 очками опустилась на 12-ю строчку.
источник: «Советский спорт»