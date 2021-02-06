Игорь Шалимов: Кокорин совсем не готов физически

Бывший полузащитник «Интера» и «Наполи» поделился впечатлениями от дебюта Александра Кокорина в составе «Фиорентины».

- Я ничего не увидел. Я без эмоций по его игре. Ему нужно восстанавливаться. Сегодня его бросили в топку. Важно, чтобы по этой игре журналисты не делали выводы, что он никакой. Скорее всего, он попадет под критику прессы. Мое мнение, он совсем не готов физически. Ему дали поиграть, он раза три коснулся мяча, - рассказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что российский нападающий начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 74-й минуте, заменив Душан Влаховича.