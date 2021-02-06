Андрей Канчельскис: Странно, что Кокорин вообще вышел на поле

Бывший полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от дебюта Александра Кокорина в составе «Фиорентины».

- Странно, что Кокорин вообще вышел на футбольное поле. Сколько он пропустил? Он растренированный, поэтому сейчас не стоит от него ничего ждать. Сверхъестественного ничего не будет, не надо питать иллюзий. Это нормальное явление. Я был очень удивлен тому, что Саша вышел на поле. Наверное, это благодаря руководству клуба, которое посчитало, что надо его выпускать, - цитирует Канчельскиса ТАСС.

Добавим, что российский нападающий начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 74-й минуте, заменив Душан Влаховича.