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06 февраля 07:38
автор: Юрий Нечаев

Пранделли - после поражения от «Интера»: «Фиорентина» должна думать о спасении в Серии А

Александр Кокорин дебютировал за новую команду.

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«У нас была хорошая реакция на первый гол, но после второго стали слишком много открываться. Мы должны признать силу соперника. «Интер» заслужил победу.

Все зависит от нас. Надо поскорее забыть об этой игре и подумать о следующем противостоянии. Мы должны думать о спасении, точка», — цитирует специалиста Sky Sport Italia.

Напомним, победу «Интеру» принесли точные удары Николо Бареллы (31-я минута) и Ивана Перишича (52). Отметим, что на 74-й минуте встречи на поле вышел российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин.

«Фиалки» в 21 матче набрали 22 очка и занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А. 14 февраля «Фиорентина» в гостях встретится с «Сампдорией».

источник: Sky Sport Italia
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