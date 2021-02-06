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06 февраля 08:24
автор: Юрий Нечаев

Нобель Арустамян: Отношение «Фиорентины» к Кокорину показывает, насколько это важный трансфер

Россиянин дебютировал за новую команду.

Известный комментатор Нобель Арустамян поделился впечатлениями от дебюта Александра Кокорина за «Фиорентину» .

Российский нападающий вышел на замену на 74-й минуте матча 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2).

«Я почти не сомневался, что Кокорин выйдет на поле. «Фиорентина» должна была показать его болельщикам. Они брали Кокорина под конкретные цели и задачи и хотят, чтобы он себя проявил. Отношение к нему в клубе показывает, насколько это важный трансфер для «Фиорентины».

Что касается непосредственно игры, то Кокорин вышел в очень сложном положении для команды — она проигрывала 0:2. По сути, к тому моменту «Фиорентина» уже потеряла шансы, а «Интер» доминировал. Пранделли пытался что-то поменять в этой игре, но ничего не вышло.

Кокорин много перемещался. Очевидно, что у него пока нет идеального взаимопонимания с партнерами, но он много двигался, открывался, получал мячи. Не шел в дриблинг, но все же у него было некоторое волнение, плюс он пытался сыграть максимально аккуратно, чтобы сохранить мяч. Он сохранил почти все мячи. Была пара раз, когда его опережали соперники, но надо учитывать, против кого играл Кокорин. Против «Интера» — одной из ведущих команд Серии А с очень классными полузащитниками и защитниками», — цитирует Арустамяна Sport24.ru.

Напомним, победу «Интеру» принесли точные удары Николо Бареллы (31-я минута) и Ивана Перишича (52).

«Фиалки» в 21 матче набрали 22 очка и занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А. 14 февраля «Фиорентина» в гостях встретится с «Сампдорией».

источник: Sport24.ru
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