Фати возобновит тренировки не раньше конца марта

У нападающего «Барселоны» Ансу Фати возникли осложнения после операции на колене, сообщает Diario Sport.

По информации источника, при увеличении нагрузки футболист начал испытывать болезненные ощущения. Проведенное обследование обнаружило жидкость в прооперированном колене, которую пришлось удалять. Из-за этого восстановление Фати затянется. Ожидается, что 18-летний испанец сможет вернуться к тренировкам в конце марта.

Напомним, Фати является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне нападающий провел за каталонцев 10 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Последний раз игрок появлялся на поле 7 ноября.