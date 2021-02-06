Оле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» ведет диалог с Погба о его будущем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в очередной раз ответил на вопрос о будущем полузащитника Поля Погба.

«Слухи о Поле будут всегда. Мы ведем открытый диалог о его будущем, но о чем мы говорим, конечно, останется между нами. Я просто счастлив, что он сосредоточен на футболе. Поль играет очень хорошо, он доволен собой. Вы можете видеть, что Погба наслаждается игрой в составе нашей команды», — цитирует норвежца Sky Sports.

Напомним, ранее агент футболиста Мино Райола открыто заявлял, что его клиент не счастлив в «МЮ» и хочет покинуть клуб. По сообщениям СМИ, в услугах француза заинтересованы «Ювентус» и «Реал».

Добавим, что в текущем сезоне 27-летний Погба провел за «Манчестер» 27 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.