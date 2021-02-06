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06 февраля 10:39
автор: Юрий Нечаев

Спортивный директор «Тамбова»: Мы соберем боеспособный коллектив и доиграем сезон

Команда испытывает серьезные финансовые трудности.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о положении дел в клубе.

«Двое суток назад ситуация была очень тяжелой, основным выходом из нее было банкротство. Сейчас же все резко поменялось. Есть дорожная карта, по которой «Тамбов» будет исправлять текущее положение. Команда будет доигрывать сезон. Мы соберем боеспособный коллектив. Задействуем тех, кто остался из основного состава, а также привлечем ребят из молодежки. Ведется большая селекционная работа, будем брать футболистов в аренду», — сообщил Худяков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сделает все возможное, чтобы сохранить клуб. Лига готова оказать тамбовчанам материальную помощь. Кроме того, некоторые российские клубы согласились отпустить своих футболистов в «Тамбов» на правах аренды на выгодных условиях.

В пятницу стало известно, что клуб обратился в суд с иском о банкротстве. При этом генеральный директор »Тамбова» Ольга Коновалова отметила, что иск может быть отозван, если все договоренности с РФС и РПЛ будут воплощены в жизнь.

Добавим, что команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав в 19 турах 13 очков.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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