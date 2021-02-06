Данило не перешел в ЦСКА по решению Гончаренко

Полузащитник «Ниццы» Данило не перешел в ЦСКА по решению главного тренера армейцев Виктора Гончаренко, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клубы быстро согласовали условия сделки. Бразилец должен был присоединиться к красно-синим на правах аренды до конца сезона с правом необязательного выкупа.

Переход заблокировал Гончаренко, который был не уверен в физическом состоянии игрока из-за большого количества повреждений.

Добавим, что в текущем сезоне 24-летний Данило провел за «Ниццу» пять матчей во всех турнирах.