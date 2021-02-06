Дмитрий Селюк: Дюков – грамотный специалист. Он приведет российский футбол к успеху

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переизбрание Александра Дюкова на пост президента РФС.

«Я поздравляю Дюкова с переизбранием. Потому что он, кто бы что ни говорил, грамотный специалист. Дюков системно разбирается в вопросе. Я уверен, что он приведет к успеху российский футбол и сделает изменения в правильном направлении.

Думаю, что изменения должны быть не только в детско-массовом футболе. Нужно делать больше клубов частных. Чтобы за «Тамбов» отвечал не губернатор области, у которого полно забот социального характера, а отвечала крупная компания», – цитирует Селюка Metaratings.ru.

Напомним, Дюков был единогласно переизбран на новый четырехлетний срок 4 февраля. Функционер возглавляет российский футбол с февраля 2019 года.