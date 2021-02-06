Червиченко – об игре Кокорина в матче с «Интером»: Человек вышел абсолютно серо, ничего не показав

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру Александра Кокорина в дебютном матче за «Фиорентину».

Напомним, 29-летний нападающий провел первый поединок за «фиалок» в домашней игре 22-го тура серии А против миланского «Интера» (0:2).

«В ресторан здорово вошел? (смеется). Не привезти себе мяч – для его игры считается уже здорово. Я ничего не заметил. Журналисты постоянно позиционируют его как звезду. В превью матча выставляли его в форме «Фиорентины», что само по себе смешно. Если бы в этой форме был Рибери – больше людей захотело бы посмотреть этот матч.

Вокруг Кокорина столько разговоров и интервью. Из-за чего? Человек вышел абсолютно серо, ничего не показав. Просто не привез, 9 раз не ошибся. Ни разу не ударил в створ, не отдал ни одну острую передачу, ни одного отбора, просто ничего. Вышел аккуратненько и не испортил ничего за 20 минут. На мой взгляд, он точно не тот игрок, про которого нужно постоянно говорить», – цитирует Червиченко Sport24.ru.