Жерар Пике: Я закончу с футболом в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что не может представить себя в футболке другого клуба.

«Я закончу с футболом в «Барселоне». Всегда говорил это. Я играю в футбол, потому что представляю «Барсу». Не вижу себя в другой команде, у меня просто не будет мотивации», — цитирует футболиста Goal.

Напомним, 34-летний Пике является воспитанником «Барселоны». В 2004 году он перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2008-м вернулся в каталонский клуб.

В текущем сезоне защитник провел 10 матчей и забил один гол.