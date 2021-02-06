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06 февраля 13:12
автор: Артур Гичунцев

«МЮ» продаст Далота ради трансфера защитника «Норвича»

В текущем сезоне португалец выступает за «Милан» на правах аренды.

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать защитника «Норвича» Макса Ааронса. Об этом сообщает Daily Express.

По данным источника, на его трансфере настаивает главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер. Отмечается, что клуб не против этой сделки и собирается оформить переход за счет продажи португальского защитника Диогу Далота.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний португалец выступает за «Милан». Его аренда рассчитана до 30 июня 2021 года. В данный момент Далот отыграл за «россонери» 17 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.

Что касается Ааронса, то 21-летний англичанин провел 28 матчей в чемпионшипе. На его счету один гол и три голевых паса. Контракт игрока действует до лета 2024-го, а трансферный лист оценивается в 20 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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