«Челси» вступил в борьбу за Алабу

Главный тренер «Челси» Томас Тухель попросил руководство оформить трансфер защитника «Баварии» Давида Алабы.

По данным СМИ, 28-летний игрок уже согласовал трудовое соглашение с мадридским «Реалом» и отправится в чемпионат Испании по окончании сезона.

Ранее «Бавария» объявила, что футболист отказался продлевать трудовой договор. Его не устроили финансовые условия контракта.

Добавим, Алаба играет за основу немецкого гранда с 2010 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.