«Спартак» сделал подарок Хендриксу на день рождения (фото)

Московский «Спартак» подарил матрешку полузащитнику Йорриту Хендриксу. Напомним, в субботу, 6 февраля ему исполнилось 26 лет.

«Оказывается, у нашего полузащитника дома есть полка сувениров со всего мира. И он уже сказал, что поставит нашу матрешку на самое видное место», – говорится в сообщении пресс-службы.

Хендрикс был куплен у ПСВ и подписал контракт на три с половиной года. В текущем сезоне он провел за голландцев 16 матчей, не отметившись результативными действиями на поле.