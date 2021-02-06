Жерар Пике: Месси счастлив в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался на фоне многочисленных слухов вокруг Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард по-прежнему хочет покинуть сине-гранатовых и ведет переговоры с «ПСЖ».

«Барселоне» повезло, поскольку Месси остался в команде. Этот игрок гарантирует успех в любом матче. Сейчас ситуация нормализовалась. Вижу, что он счастлив здесь.

Что будет дальше? Сложно сказать. Впереди выборы президента. Мы должны смотреть в будущее», – цитирует Пике Marca.

Добавим, что контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Таким образом, он может уйти в другую команду на бесплатной основе.