Леонид Федун – об отказе Тедеско продлевать контракт со «Спартаком»: Не комментирую. Спасибо

Владелец «Спартака» Леонид Федун приехал в расположение московского клуба, который находится на зимнем сборе в ОАЭ.

В частности, он оценил подготовку ко второй половине сезона, а также отказался обсуждать решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт.

«Сборы всегда оцениваются по играм, а не по ходу сборов. Решение Тедеско? Не комментирую. Спасибо», – цитирует Федуна Sport24.ru.

Добавим, что Тедеско принял красно-белых осенью 2019 года. В текущем сезоне его команда занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 35 очков.