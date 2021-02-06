Мостовой – об игре Кокорина в дебютном матче за «Фиорентину»: Критиковать тут не за что

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру Александра Кокорина в дебютном матче за «Фиорентину».

Напомним, 29-летний нападающий провел первый поединок за «фиалок» в домашней игре 22-го тура серии А против миланского «Интера» (0:2).

«Бывает, конечно, когда выходят на 20 минут и показывают класс, но не все же. Так что ничего страшного, критиковать тут не за что. То, что его выпустили в этой игре связано с тем, что команде нужно подниматься, они не совсем в хорошем положении, им срочно нужен был нападающий. Так что Сашу стараются как можно быстрее адаптировать. В общем, он правильно сделал, что уехал. Посмотрит, как все это выглядит наяву и попробует свои силы в Италии», – цитирует Мостового Sport24.ru.