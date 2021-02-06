Федун – о трансфере Промеса в «Спартак»: У «Аякса» возникли проблемы – вот они и тянут

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, на какой стадии находится трансфер форварда «Аякса» Квинси Промеса.

«Мяч на стороне «Аякса». Это все, что я пока могу сказать. Мы все предложения сделали. У них несколько проблем возникло – вот они и тянут», – цитирует Федуна Sport24.ru.

Добавим, что Промес уже выступал за красно-белых. Это случилось в период с 2014 по 2018 год. На его счету 135 матчей, 66 голов и 33 голевых паса. В составе «Спартака» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.