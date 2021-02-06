Неймар может пропустить выездной матч «ПСЖ» против «Марселя» из-за гастроэнтерита

Официальный сайт «Пари Сен-Жермен» сообщил, что лидер парижской команды Неймар пропустил сегодняшнюю тренировку накануне выездного матча против «Марселя».

У бразильского нападающего гастроэнтерит. Решение по поводу его участия в завтрашней встрече будет принято в ближайшие часы.

Вчера Неймару исполнилось 29 лет.

При этом уже известно, что за «ПСЖ» не смогут сыграть Тимоте Пембеле, Колин Дабга, Абду Диалло, Андер Эррера, Кейлор Навас и Хуан Бернат.

Пембеле и Диалло заразились коронавирусом, а у Дагба и Наваса травмы бедра. Эррера ранее перенесший ушиб продолжает тренироваться индивидуально. Бернат восстанавливается после травмы правого колена.