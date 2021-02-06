Юрий Жирков: Сами понимаете, какие скорости в чемпионате России, если я еще играю

Юрий Жирков прокомментировал неудачи российских клубов в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона.

Борьбу в еврокубках продолжает только «Краснодар», которому предстоит сыграть с загребским «Динамо» в 1/16 финала ЛЕ. «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, ЦСКА не смог преодолеть барьер группового этапа Лиги Европы, а «Ростов» и московское «Динамо» не прошли квалификацию.

«Ну, раз мы так выступаем в еврокубках, значит, чего-то не хватает, – отметил Жирков в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Интенсивности или работы с мячом, или еще чего-то. Понемногу там и тут, отсюда и результат.

Не хватает ли и скоростей тоже? По этому поводу всегда говорю – если я еще играю, значит, скорости сами понимаете какие».