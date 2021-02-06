Капелло – о дебюте Кокорина в серии А: Ему нужно восстановить форму, а болельщикам – подождать

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил игру Александра Кокорина в дебютном матче за «Фиорентину».

Напомним, российский нападающий провел первый поединок за «фиалок» в домашней игре 21-го тура серии А против миланского «Интера» (0:2).

«Саша поиграл всего 15-20 минут, пока рано делать какие-то выводы. Ему нужно восстановить свою физическую форму, а болельщикам – подождать. Невозможно судить о качестве выступления футболиста, пока он не в своей форме. Как только Кокорин к ней вернется, будет показывать свою игру, тогда и поговорим», – цитирует Капелло Sport24.ru.