«Спартак» одержал волевую победу над солигорским «Шахтером» на сборе в Дубае

Московский «Спартак» провел второй зимний спарринг на сборах в Дубае. Красно-белые с результатом 2:1 одержали победу над чемпионом Белоруссии солигорским «Шахтером».

На 25-й минуте счет открыл защитник белорусского клуба Егор Филипенко.

«Спартак» оба своих гола забил в конце второго тайма. На 76-й минуте выход один на один с вратарем «Шахтера» Александром Гутором реализовал Лукас Айртон, а на 80-й после передачи Педро Роши точный удар нанес Александр Соболев.

Напомним, что 30 января команда Доменико Тедеско с таким же счетом 2:1 выиграла первую контрольную встречу нынешнего сезона, победив ташкентский «Пахтакор».

Товарищеский матч