Черчесов раскрыл план подготовки к Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда будет готовиться к чемпионату Европы.

«У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Мы использовали его перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира. Около двух недель планируем провести в австрийском Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи – в Европе и России. Завершим подготовку на базе в Новогорске. Надеюсь, пандемия не внесет корректировок в наш план.

Если пандемия внесет изменения в план подготовки сборной, уверен, в Турции нам всегда помогут организовать учебно-тренировочные сборы», – заявил Черчесов, чьи слова приводит пресс-служба РФС в своем Telegram.

Добавим, что на групповом этапе сборная России сыграет с командами Финляндии, Дании и Бельгии.