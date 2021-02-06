Айртон – после победы «Спартака» над «Шахтером»: Старались выполнить установку по новой схеме

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас дал комментарий клубной пресс-службе после победы над солигорским «Шахтёром» (2:1) в контрольном матче на сборе в Дубае (ОАЭ).

«Знали, что матч будет непростым. Старались выполнить установку тренера по отработке новой схемы. Когда мы выходили на замену, нам сказали, что соперник очень активно накрывает игроков в зоне мяча на фланге. Поэтому было рекомендовано делать быстрый разворот мяча на другой фланг, что у нас и получилось. Мяч оказался у меня, получилось забить гол. Доволен результатом и игрой. Сейчас нужно отдохнуть, потому что завтра у нас очередной матч.

Какая бы схема ни была, нужно делать одно: все возможное, чтобы помочь команде, выполнить установки тренера. Я хочу добавить не только в защите, но и в атаке. Идет подготовка к возобновлению сезона, надеюсь, что к матчу с «Динамо» «Спартак» подойдет в оптимальной форме», – сказал бразилец.