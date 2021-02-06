Роббен раздумывает над тем, чтобы во второй раз объявить о завершении карьеры

Арьен Роббен признал, что из-за постоянных травм он вновь размышляет о завершении карьеры.

В первый раз бывший полузащитник сборной Нидерландов попрощался с футболом летом 2019-го, когда закончился его контракт с мюнхенской «Баварии». Однако в прошлом году Роббен решил возобновить выступления, чтобы помочь «Гронингену», клубу, в котором он дебютировал на профессиональном уровне.

Арьен заключил контракт на один сезон, но смог выйти на замену лишь в двух встречах голландского чемпионата в сентябре и октябре, в сумме сыграв 44 минуты. С тех пор полузащитника не выходил на поле из-за постоянных проблем с коленями.

Вот, что рассказал Роббен в интервью для официального сайта «Гронингена»:

«Есть вопросы, на которые сейчас лучше не отвечать. Дела обстоят не очень хорошо, и это очень разочаровывает. У меня по-прежнему проблемы с обоими коленными суставами. Как только перестает болеть одно колено, я испытываю боль в другом.