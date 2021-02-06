«Аталанта» упустила победу над «Торино», выигрывая 3:0 по ходу матча. Миранчук вышел на замену

В 21-м туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграла вничью с «Торино» с результатом 3:3.

К середине первого тайма хозяева вели 3:0. На 14-й минуте счет открыл Йосип Иличич, на 19-й отличился Робин Госенс, а на 21-й Луис Мурьель сделал перевес «Аталанты» крупным.

Тем не менее команде из Турина удалось отыграться. На 42-й минуте Андреа Белотти не удалось реализовать пенальти, но он же и добил мяч в сетку после сэйва вратаря бергамасков Пьерлуиджи Голлини. В концовке первого тайма (45+1) бразильский защитник Бремер отличился после розыгрыша углового, а на 84-й Федерико Бонаццоли сделал счет 3:3. Нападающий туринцев забил головой после подачи Симоне Верди со штрафного.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 59-й минуте, заменив Иличича.

Команда Джан Пьеро Гасперини занимает шестое место, набрав 37 очков и по дополнительным показателям опережая «Лацио», который провел на одну игру меньше.