«РБ Лейпциг» в гостях разгромил «Шальке»

В 20-м туре чемпионата Германии «Шальке» на своем поле проиграл «РБ Лейпциг» с результатом 0:3.
В конце первого тайма (45+3) счет открыл французский полузащитник гостей Норди Мукиеле, забив головой после углового Кристофера Нкунку.
На 73-й минуте австриец Марсель Забитцер поразил ворота хозяев ударом с 15 метров. Автором передачи стал испанец Анхелиньо.
На 87-й перевес гостей сделал крупным защитник сборной Венгрии Вилли Орбан.
«РБ Лейпциг» занимает второе место, набрав 41 очко. У лидера чемпионата «Баварии», которая вчера обыграла в гостях «Герту» со счетом 1:0 – 48 очков.