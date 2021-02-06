Артета – о поражении от «Астон Виллы»: Мы играли лучше, я разочарован

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался после поражения от «Астон Виллы» (0:1) в 23-м туре АПЛ.

«Я разочарован. Мы играли лучше, контролировали каждый участок поля, но позволили сопернику создать три момента. Нам не хватило последнего паса и хорошего удара. «Астон Вилла» проявила себя в штрафной, так и выигрывают матчи.

Ключевая ошибка? Мы отдали мяч, за что были наказаны. К тому же, сказалось удаление, но независимо от решений рефери мы должны были побеждать», – цитирует испанца ВВС.

Добавим, что 13 февраля «Астон Вилла» сыграет на выезде с «Брайтоном», а «пушкари» днем позже примут «Лидс».