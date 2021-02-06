«Байер» дома разгромил «Штутгарт», а «Вольфсбург» обыграл в гостях «Аугсбург»

В 20-м туре чемпионата Германии «Байер» дома разгромил «Штутгарт» со счетом 5:2, а «Аугсбург» уступил «Вольфсбургу» с результатом 0:2.

В Леверкузене полузащитник «Байера» Керем Демирбай оформил дубль, поразив ворота «Штутгарта» на 18-й и 31-й минутах.

Во втором тайме в составе «фармацевтов» забивали Леон Бейли (56), Флорин Виртц (68) и Демарай Грэй (84). Оба гола гостей в активе Саши Калайджича, который отличился на 50-й и 77-й минутах.

В Аугсбурге голландец Ваут Вегхорст на 38-й минуте забил свой 14-й гол в текущем чемпионате, а на 59-й победу «Вольфсбурга» обезопасил точный удар Ридле Баку.

«Вольфсбург» занимает третье место, имея 38 очков, а «Байер», набрав 35, поднялся на четвертое.