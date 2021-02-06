Джан Пьеро Гасперини: Основная проблема «Аталанты» - усталость

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью в матче с «Торино» (3:3).

- После 3:0 некоторые игроки «выключились», некоторые - нет, но последние десять минут первого тайма действительно выглядели так, будто мы просто встали. У «Торино» было четыре возможности для взятия ворот прежде, чем забить второй гол.

Думаю, первопричиной всего случившегося была усталость. Мы прибыли из Неаполя с опозданием (после полуфинала Кубка Италии в середине недели), некоторые еще не полностью восстановились, а мы были немного ограничены в выборе состава.

Мы всегда используем одних и тех же защитников, что могло привести к повышенной усталости на некоторых позициях. Был период, когда мы почти не пропускали, сложно было даже увидеть опасные моменты у наших ворот. Сегодня мы допустили огромное количество ошибок в ситуациях, которые было достаточно легко контролировать.

Честно говоря, не знаю, как получились эти 3:2 к перерыву, когда «Торино» едва пробил в створ. Но это явно подняло им настроение, - приводит слова Гасперини Football Italia.