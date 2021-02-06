«Ньюкасл» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону»

Футболисты «Ньюкасла» переиграли «Саутгемптон» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 3:2.

В составе хозяев поля голами отметились Джозеф Уиллок (16-я минута), Мигель Альмирон (26, 45+4), у гостей отличились Такуми Минамино (30) и Джеймс Уорд-Праус (48).

Отметим, что на 50-й минуте встречи с поля за две желтые карточки был удален полузащитник «Ньюкасла» Джеффри Хендрик.

После этой игры «Ньюкасл» набрал 25 очков и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ, «Саутгемптон» с 29 очками занимает 12-е место.