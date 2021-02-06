Дубль Варана принес «Реалу» волевую победу над «Уэской»

В 22-м туре чемпионата Испании «Уэска» на своем поле проиграла «Реалу» с результатом 1:2.

На 48-й минуте хозяев вывел вперед Хави Галан, забив с левой после передачи японца Синдзи Оказаки.

В итоге мадридский клуб все равно одержал победу. Оба мяча «Реала» после стандартных положений забил Рафаэль Варан. На 55-й минуте французский защитник нанес точный удар головой после того, как Карим Бензема попал в перекладину, исполняя штрафной удар, а на 84-й протолкнул мяч в сетку после розыгрыша углового.

«Реал» занимает второе место, набрав 43 очка в 21 матче. У лидера «Атлетико» 50 очков после 19 игр. В понедельник 8 февраля «матрасники» примут «Сельту».

«Уэска», имея 16 очков после 22 встреч, занимает последнее 20-е место.