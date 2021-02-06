«Галатасарай» в гостях обыграл «Фенербахче» в матче лидеров чемпионата Турции

В 23-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» на своем поле проиграл «Галатасараю» со счетом 0:1.

На 54-й минуте автором гола стал египетский нападающий гостей Мостафа Мохамед после передачи Эмре Кылынча.

Благодаря победе в дерби «Галатасарай» стал лидером турецкой суперлиги, опередив «Фенербахче». Оба клуба набрали по 48 очков, но команда Фатиха Терима теперь занимает первое место по дополнительным показателям.

13 февраля состоится матч «Фатих Карагюмрюк» – «Фенербахче». 14 февраля «Галатасарай» примет «Касымпашу».