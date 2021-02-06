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06 февраля 22:05
автор: Виктор Шарафудинов

Зинедин Зидан: «Реал» победил «Уэску» за счет характера

Королевский клуб пропустил первым в матче против худшей команды примеры.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру своей команды в выездном матче 22-го тура чемпионата Испании против «Уэски».

Мадридцы пропустили первыми в начале второго тайма, но в итоге одержали волевую победу со счетом 2:1 благодаря двум голам Рафаэля Варана после розыгрышей стандартных положений.

«Эта победа очень важна для нас, потому что в последнее время мы испытываем много трудностей, – цитирует пресс-конференцию Зидана El Mundo Deportivo. – У нас семь очень серьезных потерь. Серхио Рамоса, например, понадобилась операция… Это не оправдание, но такова нынешняя ситуация.

Мы до конца верили в успех. Это победа характера. Вернус себе позитивный настрой, нужно снова сыграть хорошо. Мы никогда не собираемся опускать руки. В трудные времена мы всегда будем держать высокий уровень, ведь мы – мадридский «Реал».

Команда Зидана занимает второе место, набрав 43 очка в 21 матче. У лидера испанского чемпионата «Атлетико» 50 очков после 19 игр.

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