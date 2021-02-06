«Вильярреал» упустил победу над «Эльче», ведя в счете 2:0 по ходу матча

Матч 22-го тура чемпионата Испании «Эльче» – «Вильярреал» завершился с результатом 2:2.

После первого тайма гости вели 2:0. Дубль в составе команды Унаи Эмери сделал Жерар Морено, поразив ворота хозяев на 16-й и 35-й минутах.

После перерыва «Эльче» отыгрался. На 49-й Гвидо Каррильо забил головой с близкого расстояния, замкнув навес с фланга, а на 64-й Лукас Бойе нанес точный удар с правой после того, как арендованный у «Зенита» Эмилиано Ригони попал в штангу, исполнив штрафной.

«Вильярреал» занимает пятое место с серией из четырех ничьих. Команда Эмери набрала 36 очков в 22 встречах.

«Эльче» находится в зоне вылета на предпоследней 19-й строчке таблицы, имея 18 очков после 20 встреч. Безвыигрышная серия аутсайдера длится 15 встреч (восемь ничьих и семь поражений).