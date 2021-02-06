Андреа Пирло: «Ювентус» был готов обороняться и отвечать «Роме» контратаками

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу в домашнем матче чемпионата Италии против «Ромы».

Туринцы выиграли со счетом 2:0.

«Мы были готовы к такой игре, – цитирует Пирло Football Italia. – Мы знали, что «Рома» показывает хороший футбол, а потому были готовы обороняться и отвечать контратаками. Такой подход себя оправдал, потому что в матчах против «Ромы» непросто атаковать и быть агрессивными.

Мы стали сильнее и наш оборонительный подход стал более основательным, благодаря урокам, которые мы извлекли из совершенных раньше ошибок. Работая тренером, я понял, что не все матчи одинаковы, поэтому нужно иметь разные варианты и применять альтернативный подход. В противном случае противники могут слишком легко тебя прочитать».

Команда Пирло опередила «Рому» в турнирной таблице, поднявшись на третье место. У «Старой синьоры» 42 очка после 20 встреч.