Паулу Фонсека: Вот почему Роналду - лучший в мире

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение команды в матче против «Ювентуса» (0:2).

- Мы хорошо играли большую часть встречи и не стоит забывать, что мы играли против «Ювентуса». Хорошо защищались, но цифры есть цифры, команда, забившая гол, в итоге одержала победу. Если вы посмотрите на статистику, у нас было больше ударов, больше угловых, мы больше владели мячом, сделали больше передач, но «Ювентус» забил. Вот почему Роналду - лучший в мире, потому что он может забивать такие голы из ничего. Мы не ошиблись в моменте с этим голом: это просто Роналду, - цитирует Фонсеку Football Italia со ссылкой Sky Sport Italia.

Добавим, что после этой встречи «Ювентус» набрал 42 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице серии А. «Рома», имея в активе 40 очков, опустилась на четвертое место.