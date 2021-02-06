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НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Миннесота Тимбервулвз 0 П1 1.85 Х П2 2
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Миннесота Тимбервулвз 0 П1 1.85 Х П2 2
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Кливленд Кавальерс 0 Милуоки Бакс 0 П1 5 Х П2 1.19
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НБА - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Маверикс 0 Голден Стэйт Уорриорз 0 П1 1.58 Х П2 2.45
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Нью-Орлеан Пеликанс 0 Мемфис Гриззлиз 0 П1 1.85 Х П2 2
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НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Калгари Флэймз 0 Эдмонтон Ойлерз 0 П1 2.22 Х 4.3 П2 2.7
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06 февраля 23:15

Паулу Фонсека: Вот почему Роналду - лучший в мире

Португальский нападающий туринской команды открыл счет на 13-й минуте встречи.

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение команды в матче против «Ювентуса» (0:2).

- Мы хорошо играли большую часть встречи и не стоит забывать, что мы играли против «Ювентуса». Хорошо защищались, но цифры есть цифры, команда, забившая гол, в итоге одержала победу. Если вы посмотрите на статистику, у нас было больше ударов, больше угловых, мы больше владели мячом, сделали больше передач, но «Ювентус» забил. Вот почему Роналду - лучший в мире, потому что он может забивать такие голы из ничего. Мы не ошиблись в моменте с этим голом: это просто Роналду, - цитирует Фонсеку Football Italia со ссылкой Sky Sport Italia.

Добавим, что после этой встречи «Ювентус» набрал 42 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице серии А. «Рома», имея в активе 40 очков, опустилась на четвертое место.

источник: Football Italia
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