Гвардиола предложил Фернандиньо перейти на тренерскую работу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделал предложение Фернандиньо перейти на тренерскую работу после завершения нынешнего сезона.

Об этом в интервью для O Tempo сообщил спортивный директор «Атлетико Минейро» Родриго Каэтано. Бразильский клуб собирался пригласить Фернандиньо после предстоящего расставания с «Манчестер Сити», но в итоге переговоры были прекращены, поскольку сам футболист еще не определился со своим будущим.

35-летний полузащитник может завершить карьеру игрока и стать ассистентом Гвардиолы в тренерском штабе «Манчестер Сити».

Летом 2013 года «горожане» заплатили донецкому «Шахтеру» 40 миллионов евро за трансфер Фернандиньо. С тех пор бразилец сыграл за «горожан» 333 матча, забив 24 гола и сделав 28 результативных передач.

В нынешнем сезоне на счету Фернандиньо 19 игр, один гол и два ассиста.