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НБА - регулярный чемпионат 04:00 Хьюстон Рокетс 0 Сан-Антонио Спёрс 0 П1 1.95 Х П2 1.9
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Кливленд Кавальерс 0 Милуоки Бакс 0 П1 5 Х П2 1.19
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НБА - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Маверикс 0 Голден Стэйт Уорриорз 0 П1 1.58 Х П2 2.45
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07 февраля 00:04

Матс Хуммельс: Задача «Боруссии» квалифицироваться в Лигу чемпионов находится под угрозой

Клуб из Дортмунда потерпел третье поражение в четырех последних матчах бундеслиги.

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс подвел итоги выездного матча с «Фрайбургом» (1:2).

- Мы должны принять критику за этот результат. Но я всегда буду оценивать то, что происходит на поле. Мы проиграли много матчей в ситуации 50/50. Не стоит делать вид, будто все соперники в последнее время были лучше нас. Безусловно, наша цель попасть в Лигу чемпионов находится под угрозой. Мы знаем, что это тот минимум, которого мы должны достичь в конце сезона, - передает слова Хуммельса Get German Football News.

Добавим, что после этой встречи «Боруссия» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице бундеслиги.

источник: Get German Football News
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