Матс Хуммельс: Задача «Боруссии» квалифицироваться в Лигу чемпионов находится под угрозой

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс подвел итоги выездного матча с «Фрайбургом» (1:2).

- Мы должны принять критику за этот результат. Но я всегда буду оценивать то, что происходит на поле. Мы проиграли много матчей в ситуации 50/50. Не стоит делать вид, будто все соперники в последнее время были лучше нас. Безусловно, наша цель попасть в Лигу чемпионов находится под угрозой. Мы знаем, что это тот минимум, которого мы должны достичь в конце сезона, - передает слова Хуммельса Get German Football News.

Добавим, что после этой встречи «Боруссия» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице бундеслиги.