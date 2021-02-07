«Манчестер Юнайтед» на 95-й минуте упустил победу в матче с «Эвертоном».

Футболисты «Манчестер Юнайтед» не смогли обыграть «Эвертон» в домашнем мачте 23-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась вничью со счетом 3:3. В составе «манкунианцев» голами отметились Эдинсон Кавани (24-я минута), Бруну Фернандеш (45) и Скотт Мактоминай (70), у гостей отличились Абдулайе Дукуре (49), Хамес Родригес (52) и Доминик Калверт-Льюин (90+5).

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Эвертон», имея в активе 37 очков, расположился на шестом месте.