Агент: Карпин отказался тренировать сборную Белоруссии

Футбольный агент Сергей Новиков рассказал о предложениях, поступивших Валерию Карпину.

«После «Армавира» у Валерия Георгиевича было не так много предложений. «Мальорка»? Значит, после «Мальорки». В этот момент поступило предложение от сборной Белоруссии. Он прилетал, с ним встречались зампред, федерация. Очень хотели белорусы видеть Карпина у руля сборной, но он отказался, потому что хотел реализовать себя на клубном уровне. Для него это более интересная работа. Что ему предлагали? Средние деньги. Здесь дело не в финансах. Была идея, но после размышлений он отказался. Решил все-таки дождаться ФК «Ростов».

Примерно в это же время он мог оказаться в казахстанском «Иртыше». Общался с акимом Павлодарского района. Вечером за ужином Карпину поступил звонок от кого-то из представителей «Ростова», сейчас даже не скажу кто это был. Валерий Георгиевич прикинул и сделал правильный выбор», – цитирует агента «Матч ТВ».

Напомним, Карпин возглавил донской клуб летом 2018 года. В текущем сезоне его команда занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 32 очка.