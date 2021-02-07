Иржи Ярошик: Думаю, Крал может заиграть в Англии через год или два

Бывший полузащитник «Челси» Иржи Ярошик прокомментировал информацию о возможном переезде Алекса Крала в АПЛ.

«Думаю, он может заиграть в Англии через год или два. Алекс заметно вырос за последние годы. В силу его молодости я ожидал некоторого спада, но он стал основным игроком и в сборной, и в клубе.

С другой стороны, он еще не всего добился в России. Крал может стать лидером «Спартака», и вот тогда уже будет уместно переходить в более сильную лигу», – цитирует Ярошика «Матч ТВ».

Добавим, что в текущем сезоне 22-летний Крал провел за красно-белых 20 матчей и отдал три голевых паса.