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07 февраля 11:06
автор: Артур Гичунцев

Иржи Ярошик: Думаю, Крал может заиграть в Англии через год или два

Ранее сообщалось, что чешский хавбек получил предложения от «Эвертона» и «Ньюкасла».

Бывший полузащитник «Челси» Иржи Ярошик прокомментировал информацию о возможном переезде Алекса Крала в АПЛ.

«Думаю, он может заиграть в Англии через год или два. Алекс заметно вырос за последние годы. В силу его молодости я ожидал некоторого спада, но он стал основным игроком и в сборной, и в клубе.

С другой стороны, он еще не всего добился в России. Крал может стать лидером «Спартака», и вот тогда уже будет уместно переходить в более сильную лигу», – цитирует Ярошика «Матч ТВ».

Добавим, что в текущем сезоне 22-летний Крал провел за красно-белых 20 матчей и отдал три голевых паса.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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