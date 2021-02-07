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07 февраля 13:16

Дортмундская «Боруссия» готова к продаже игроков летом 2021 года в случае невыхода в Лигу чемпионов

На данный момент «шмели» идут на шестой строчке в Бундеслиге.

«Боруссия» из Дортмунда может потерять около 75 миллионов евро, если команда не сможет выйти в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

По информации Sport1, в случае невыхода в главный европейский турнир клуб рассмотрит вариант с продажей четырех ведущих игроков – Джейдона Санчо, Рафаэля Геррейру, Юлиана Брандта и Джованни Рейны. Отмечается, ближайшим летом команду покинут минимум два футболиста.

При этом дортмундцы намерены сохранить в своем составе основного форварда Эрлинга Холанда.

После 20 туров чемпионата Германии «Боруссия» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. До зоны ЛЧ команда отстает на три очка. При этом в последних пяти встречах Бундеслиги подопечные Эдина Терзича одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

источник: Sport1
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