Дортмундская «Боруссия» готова к продаже игроков летом 2021 года в случае невыхода в Лигу чемпионов

«Боруссия» из Дортмунда может потерять около 75 миллионов евро, если команда не сможет выйти в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

По информации Sport1, в случае невыхода в главный европейский турнир клуб рассмотрит вариант с продажей четырех ведущих игроков – Джейдона Санчо, Рафаэля Геррейру, Юлиана Брандта и Джованни Рейны. Отмечается, ближайшим летом команду покинут минимум два футболиста.

При этом дортмундцы намерены сохранить в своем составе основного форварда Эрлинга Холанда.

После 20 туров чемпионата Германии «Боруссия» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. До зоны ЛЧ команда отстает на три очка. При этом в последних пяти встречах Бундеслиги подопечные Эдина Терзича одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.